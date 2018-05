TERMOLI. L'avvocato Nico Balice, termolese del foro di Larino, da poco più di un anno è divenuto presidente del "Circolo Canottieri Termoli".

In questi mesi, il circolo, se prima era nato come una sorta di ritrovo dove un gruppo di amici amanti della voga potevano socializzare e allo stesso tempo praticare una salutare disciplina sportiva senza tante pretese, oggi a distanza di tutti questi mesi, la situazione è cambiata.

Sicuramente in meglio, l’associazione ha infatti fatto passi da gigante per quanto riguarda i risultati sportivi, divenuti addirittura impensabili, come ad esempio l'aver vinto per due volte ed essere detentori dell'ambito palio del Mediterraneo.

Uno in casa dei Tarantini come una sorta di Juventus dei grandi eventi e una in casa nostra per la gioia dei termolesi.

Ma anche altre affermazioni ottenute hanno fatto sì che la federazione nazionale della disciplina si sia accorta della nostra città ed è venuta qua a toccare con mano la consistenza non solo sportiva della società termolese.

Visita avvenuta e risultati ottenuti tanto che il 24 giugno prossimo la nostra città sarà sede del campionato nazionale della specialità voga, questo prevede l'arrivo a Termoli di tanti atleti e tante società da ogni dove della penisola italica.

Non male per una giovane associazione come la Canottieri Termoli e dalla viva voce del presidente ascolterete altre novità seguendo la video intervista allegata.