Ciro Greco si aggiudica la seconda tappa del Giro d'Italia Amatori

MONTENERO DI BISACCIA. Ciro Greco (Gs Piconese Melendugno) si aggiudica la seconda tappa del Giro d'Italia Amatori coprendo gli undici chilometri di gara in 20' 43".

Alle sua spalle con soli due secondi di ritardo Silvio Giovane (Uc Petrignano) tempo 20' 45". Sul terzo gradino del podio Bruno Sanetti (Amici Vigili del Fuoco) che chiude a 21' 11".

Per quel che riguarda la fascia dei ciclisti più longevi si impone Ambra Salvatore (Tirrenia Sport) che chiude in 23' 44" davanti a Giuseppe Ravasio (Breviario Bonate) 25' 05". Terzo posto per Cairo Elena (Terun Scalea) 25' 14.

Confermate le tre maglie rosa del Giro d'Italia Amatori 2018:

Ciro Greco (Piconese Melendugno) fascia 1;

Ambra Salvatore (Tirrenia Sport) fascia 2;

Elena Cairo (Terun Scalea) donne