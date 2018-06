Montenero di Bisaccia saluta il Giro d'Italia degli amatori

MONTENERO DI BISACCIA. Il campano Vito Battaglia (Gs Murolo) si aggiudica la terza ed ultima tappa del Giro d’Italia Amatori davanti a un inarrestabile Silvio Giovane (Uc Petrignano) che conquista il secondo “argento” consecutivo. Sul terzo gradino del podio Ciro Greco (Piconese Melendugno) vincitore assoluto della prima fascia che ha incaricato sin dai primi chilometri i suoi compagni di squadra per evitare l’attacco di Bruno Sanetti (Amici Vigili del Fuoco) e Baldassarre Barbera (Grasso Villanti) i diretti avversari nella lotta alla conquista del successo assoluto.

Terzo successo consecutivo per il campano Salvatore Ambra (Tirrenia Sport) che domina la seconda fascia precedendo il campione italiano Valter Basili (Melania Omm) e il petrignanese Marco Gorietti (UC Petrignano). Con il piazzamento odierno, Gorietti consolida il secondo posto nella classifica definitiva di fascia a 4’ 33” da vincitore e precedendo l’ex professionista Giuseppe Ravasio (Breviario Bonate Sopra) archiviando uno splendido Giro.

Anche tra le donne, c’è una dominatrice incontrastata, si tratta della cosentina Elena Cairo (Terun Scalea) che iscrive per la terza volta il suo nome nell’albo d’oro del Giro d’Italia Amatori.

“Tre giorni all’insegna dell’agonismo dello sport. Tre giorni in cui Montenero di Bisaccia è stata la capitale nazionale del ciclismo amatori. Lo sforzo compiuto dalla Montenero Bike e dall’amministrazione comunale. È stato ampiamente ripagato dal comportamento agonistico dei partecipanti – sottolinea Teresio Di Pietro anima organizzativa dell’evento insieme ai dirigenti della Gruppo Cycling Montenero Byke - che si sono contesi le varie maglie. Ritengo di poter dire con soddisfazione che dopo la grandiosa esperienza del Giro d’Italia 100 siamo riusciti anche in questa manifestazione ad essere all’altezza della situazione. Ringrazio Zappacenere e i suoi collaboratori sperando che in futuro non molto lontano possa essere ripetuta questa manifestazione”.

Nel primo pomeriggio la ricca premiazione finale con la vestizione delle maglie ufficiali della settima edizione Giro d’Italia Amatori che saluta l’ospitale regione molisana e una Montenero di Bisaccia piena di gioia per lo spettacolo offerto dai ciclisti durante le tre tappe.

Arrivo 3°tappa - Fascia 1

1) Vito Battaglia (GS Murolo Costruzioni)

2) Silvio Giovane (UC Petrignano)

3) Ciro Greco (Piconese Melendugno)

Arrivo 3°tappa - Fascia 2

1) Salvatore Ambra (Tirrenia Sport)

2) Valter Basili (Melania)

3) Marco Gorietti (UC Petrignano)

Arrivo 3°tappa Donne

1) Elena Cairo (Terun Scalea)

2) Maria Pia Savoca (Vigili del Fuoco)

3) Maria Ersilia Allegrini (Italian Army Cycling Team)

Podio Finale - Fascia 1

1) Ciro Greco (Piconese Melendugno)

2) Bruno Sanetti (Asd Vigili del Fuoco)

3) Baldassarre Barbera (Asd Grasso Villanti)

Podio Finale - Fascia 2

1) Salvatore Ambra (Tirrenia Sport)

2) Marco Gorietti (UC Petrignano)

3) Giuseppe Ravasio (Breviario Bonate Sopra)

Podio Finale Donne

1) Elena Cairo (Terun Scalea)

2) Maria Pia Savoca (Vigili del Fuoco)

3) Vanessa Gentilotti (Italian Army Cycling Team)