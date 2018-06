TERMOLI.Tre giorni di emozioni nel ricordo di un amico e dell'importanza di condividere i valori associativi. Riuscita l'undicesima edizione del memorial 'Daniele Rettino' organizzato dalla sezione Aia di Termoli con l'associazione a lui intitolata. Sono state otto le sezioni degli arbitri che hanno partecipato all'evento organizzato sui campi del residence 'Le dune del cardo' sul lungomare nord di Termoli: oltre al gruppo locale, le delegazioni di Campobasso, Isernia, Nola, Albano Laziale, Lecce, Mantova e Frosinone. Tanto divertimento, sano agonismo e palla al centro per condividere il senso di queste giornate di fraternità. In sei anni di partecipazione ha vinto per la quinta volta la sezione di Nola (Napoli), seconda quella di Albano Laziale, terza Termoli e quarta Lecce.

Un'occasione per stimolare anche un confronto tra le realtà associative, conoscere nuovi amici e valorizzare anche l'appartenenza all'Aia nel segno del ricordo di Daniele, così legato all'associazione e ai suoi valori. Tra gli ospiti sono intervenuti Tonino Vitullo, di Campobasso, l'unico molisano a calcare i campi di serie A come arbitro effettivo, e Giampaolo Calvarese, fischietto della massima serie nazionale della sezione di Teramo. Sempre presente la sua famiglia. «Per noi – ha spiegato commosso Papà Paolo – questo memorial rappresenta un momento di gioia, aggregazione ma anche di dolore perché si rinnova quel ricordo. Siamo molto orgogliosi di nostro figlio, onorati di quello che facciamo per lui e che voi ogni volta condividete.

Per questo la nostra famiglia ringrazia la sezione di Termoli, tutti i partecipanti e le persone che con grande vicinanza e sensibilità hanno permesso l'organizzazione del torneo. Grazie a tutti».