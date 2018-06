Nel ricordo di Ezio Lanzone, fondatore dell'Associazione Canottieri Termoli

TERMOLI. Quando abbiamo intervistato qualche giorno fa l'avvocato Nico Balice, oggi Presidente del Circolo Canottieri Termoli, non potevamo non ricordare che, quando ancora il vogare non aveva raggiunto a Termoli risultati sportivi così importanti a livello nazionale, il circolo era stato fondato con il nome di Associazione Canottieri Termoli il cui presidente era il giovane e compianto Ezio Lanzone, del quale il prossimo 21 giugno ricorre il secondo anniversario della sua morte.

Sotto la sua direzione, Ezio organizzò diverse manifestazioni e trofei come il "Torneo dell'Adriatico” e tre trofei in memoria di un carissimo amico scomparso in mare mentre lavorava, Andrea Scotto Di Santolo. Ha partecipato assieme ai suoi collaboratori di allora a diverse regate: Gaeta, Molfetta, Martinsicuro, ecc.

Durante la sua presidenza si ricorda un fatto tragico avvenuto durante la regata di Termoli quando perse la vita il vogatore Benito Sinisi della Canottieri Brindisi.

Proprio l’attuale Presidente del Circolo Canottieri Termoli, successore di Ezio, Nico Balice, ci ha rilasciato una testimonianza su chi ha fatto nascere il movimento: ”Chi con passione e rispetto ha così tanto amato il mare non poteva non lasciare una traccia indelebile in questa disciplina che del mare ne fa elemento essenziale! Ezio è stato un precursore, ha iniziato e invogliato tanti amici a questo sport e oggi sarebbe orgoglioso dei risultati ottenuti e delle aspettative future! Una preghiera per lui e il ricordo per una persona che rappresentava Termoli e le sue tradizioni.

Su Ezio, anche l’amico fraterno Bruno Verini ha detto: ”Era un ragazzo pieno di entusiasmo e che con passione ha voluto, insieme ad un gruppo di amici, creare questo movimento e quindi a due anni dalla sua prematura scomparsa è giusto dedicargli un pensiero affettuoso“.