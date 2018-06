Convocato in nazionale il campione italiano di mezza maratona allenato dal termolese Venditti

TERMOLI. Il Campione Italiano Junior di mezza maratona Ahmed Ouhda, allenato dal tecnico termolese Pasquale Venditti, è stato convocato in nazionale dal Direttore Tecnico della Fidal Stefano Baldini per partecipare alla terza edizione dei Campionati del Mediterraneo Under 23 di atletica leggera in programma sabato 9 e domenica 10 giugno 2018 allo stadio Armando Picchi di Jesolo.

Per Ouhda che correrà la gara dei 10.000 metri è la seconda maglia azzurra dopo il 33° posto ottenuto ai Campionati Europei di corsa campestre di Chia.

Ancora grandi soddisfazione per il tecnico Pasquale Venditti che è anche l’allenatore del Vice Campione del Mondo di mezza maratona Samuel Tsegay con un’eccellente tempo di 59’21” e dell’Atletica Casone Noceto la società Campione d’Italia di corsa campestre che quest’anno ha rappresentato, e lo farà anche nel 2019, l’Italia alla Coppa Europa di Cross e Campione d’Italia di corsa degli ultimi 5 anni consecutivi.



I Campionati del Mediterraneo under 23 coinvolgeranno i migliori atleti a livello under 23 (nati negli anni dal 1996 al 2000) delle nazioni dell’area mediterranea. Ventiquattro i Paesi iscritti: oltre all’Italia, hanno confermato la presenza le Nazionali di Albania, Algeria, Andorra, Bosnia Erzegovina, Croazia, Cipro, Egitto, Francia, Grecia, Israele, Kosovo, Libano, Macedonia, Malta, Marocco, Monaco, Montenegro, Portogallo, San Marino, Serbia, Slovenia, Spagna, Tunisia e Turchia.



Circa 400 gli atleti attesi in pista nei due pomeriggi di gare. Quarantadue i titoli in palio: 21 maschili e altrettanti femminili. La regia dell’evento sarà curata dalla FIDAL e dal comitato organizzatore locale, guidato da Vito Vittorio, con la supervisione della MAU (Mediterranean Athletics Union) e il supporto della Città di Jesolo.



I Campionati del Mediterraneo under 23 sono una manifestazione di recente apparizione nel calendario dell’atletica internazionale: la rassegna è nata infatti appena quattro anni fa. La cadenza dell’evento è biennale (in stagioni alterne rispetto ai Campionati Europei di categoria): la prima edizione si è disputata ad Aubagne, in Francia, nel 2014, la seconda si è disputata a Tunisi nel 2016.