Coppa Frentana, la finalissima si gioca a Petacciato

PETACCIATO. Atto finale per la Coppa Frentana, manifestazione di rugby giovanile nata un’idea delle società Tetras Rugby, Molise Dolphins Rugby e Atessa Rugby.

Il torneo per categorie under 10 e under 12 vivrà la finalissima domenica prossima 10 giugno a partire dalle 18 al campo sportivo “Marchesi Battiloro” di Petacciato.

In campo ancora una volta Rugby Atessa, Tetras Rugby e i padroni di casa dei Molise Dolphins Rugby che su quel campo si sono allenati per tutta la stagione sportiva, alternando l’impianto petacciatese a quello di Difesa Grande a Termoli.

La finalissima arriva dopo i in tre triangolari che sono stati giocati venerdì 18 maggio a Termoli, giovedì 24 maggio ad Atessa e giovedì 31 maggio a Vasto. Per ora la classifica vede l’Atessa in testa con 24 punti, poi la Tetras a 23 e i Dolphins a 8.

Ultimi dettagli per la preparazione dell’evento a Petacciato, dove le tre società si saluteranno a fine torneo col classico terzo tempo e con l’augurio di rivedersi presto in campo per la stagione 2018/2019.