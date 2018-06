Tutto ok al corso internazionale arbitri wushu-sanda per Di Labbio e De Gregorio jr

TERMOLI. DaL primo al 7 giugnosi è svolto a Pordenone un evento di arti marziali denominato “IWUF INTERNATIONAL WUSHU JUDGES TRAINING”, ovvero il corso internazionale arbitri wushu-sanda.

Presenti in prima linea i maestri molisani Costantino Di Labbio, della scuola Tifernus Dragon Campomarino e Basso De Gregorio della scuola ANKD di Termoli.

Settimana molto impegnativa per i nostri ragazzi che hanno affrontato lezioni mattina e pomeriggio con i più importanti professori delle università cinesi di Wushu tra cui Ma Xuezhy docente del Wushu college di Pechino,e con professori della federazione internazionale di Sanda come Anthony Gho, presidente vicario dell’international Wushu Federation.

A fine corso i maestri hanno dovuto sostenere 4 esami che hanno brillantemente superato.

Un esame video per appurare il corretto apprendimento di assegnazione punti durante i combattimenti, un esame di gestualità per accertare di essere chiari con i gesti a chiunque assista ai combattimenti,un esame tecnico sul combattimento Sanda per essere certi che i futuri giudici internazionali sappiano in primis quali sono le giuste tecniche da utilizzare durante un combattimento ed infine un esame quiz di 100 domande sulla teoria spiegata durante il corso,il tutto rigorosamente in lingua inglese.

Insomma questi appena passati sono stati per i cugini De Gregorio-Di Labbio sette giorni intensi e impegnativi,che hanno donato ai ragazzi la soddisfazione di essere diventati Giudici Internazionali di Wushu e teniamo a sottolineare che sono i primi e gli unici in Molise.

Del resto continuano a portare avanti a testa alta e con grandissima determinazione una forte tradizione di famiglia poiché i due neo-giudici sono rispettivamente figlio e nipote del grande Maestro Salvatore De Gregorio.