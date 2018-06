TERMOLI. Partito dalla mattinata di ieri, crescendo rossiniano della Festa dello Sport: il clou c’è stato ieri pomeriggio fino alla chiusura prevista per le 20.

Abbiamo intervistato il consigliere Michele Barile, tra gli organizzatori, su quanto accadrà dopo aver visto una gran preparazione dell'Ufficio Cultura e Sport, Antonio Lanzone coordinare alla perfezione tutte le situazioni delle discipline sportive che partecipano alla giornata dedicata allo sport intero.

Dal basket al tennis, al volley, al calcio, alle scuole di danza, all'equitazione, ai cinofili, insomma di tutto di più.

La manifestazione è stata un successo e come sempre gli assenti hanno avuto torto, perché chi è stato al parco ieri comunque ha avuto modo di divertirsi partecipando e anche solo guardando.

Lo scopo principale era questo, certo nel pomeriggio che ci si aspettava qualche spettatore in più, probabilmente il tempo che minacciava pioggia ha sconsigliato tutti quelli incerti se andare o no, ma l'area del parco è talmente vasta che le tante persone presenti potevano facilmente distribuirsi.

Tante esibizioni artistiche sportive interessanti e godibili, come le danze delle ottime scuole di danza termolese, i falconieri dell'Associazione Usconia che già abbiamo ammirato durante il palio di san Timoteo, il volley, il basket, il calcio a 5, arti marziali, nordic walking, rennis e tanto altro ancora.

Utile la postazione mobile dell'Asrem che misurava la pressione arteriosa unitamente ad altri esami per la pratica sportiva con medici qualificati all’opera.

Presenti i volontari della Misericordia e i soci dell'associazione Molise Gourmet che si è prodigata per offrire assaggi e ristoro ai presenti come appunto anche la Pro Loco Termoli, un plauso agli organizzatori e in particolare alla dirigente dell’ufficio Cultura e sport e i suoi collaboratori Antonio Lanzone che oltre a dare indicazioni per le postazioni ha fatto anche da speaker tornado cosi per un attimo al suo antico e prim'amore la radiofonia e il microfono.