PETACCIATO. Una festa di sport. Questo è stato la finale della Coppa Frentana, manifestazione di rugby giovanile creata da Molise Dolphins Rugby, Tetras Rugby e Atessa Rugby. Le tre formazioni, reduci da altrettanti triangolari Under 10/12 disputati a maggio a Termoli, Atessa e Vasto, si sono ritrovate domenica pomeriggio 10 giugno allo stadio “Marchesi Battiloro” di Petacciato per la finalissima.

In un clima di sana allegria e divertimento, genitori e piccoli rugbisti hanno affollato spalti e campo sportivo petacciatese, per una volta aperto alla palla ovale grazie alla disponibilità della locale associazione “Betavium”.

Sul campo ha trionfato la Tetras di Vasto/San Salvo, che ha avuto la meglio sull’Atessa al termine di una partita molto combattuta. A chiudere la classifica i Molise Dolphins che hanno meritato gli applausi del pubblico di casa.

Al termine degli incontri c’è stata la premiazione con la Tetras che ha potuto alzare al cielo la Coppa Frentana per la prima volta. Per voler dare continuità alla manifestazione, le tre società si sono accordate per rimettere in palio il trofeo ogni anno. Medaglie e applausi per tutti gli altri partecipanti prima di un abbondante e gioioso terzo tempo.