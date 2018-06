TERMOLI. I Cavalieri della Costa Molisana anche quest'anno hanno organizzato alla perfezione la prima tappa del Campionato regionale molisano di Gimkana Western.

La competizione si è svolta tutto si è svolto presso la sede dei Cavalieri della Costa Molisana, in via Sangro.

Partecipazione notevole e un successo annunciato, coi tanti cavalieri- piccoli e adulti – che hanno affollato la sede dell'associazione presieduta da Giuseppe Di Lorenzo, con a disposizione collaboratori molto validi, che hanno fatto diventare il maneggio di via Sangro molto attrezzato e per rispondere ai canoni della Federazione, la Fitetrec.

La prima tappa della Gimkana è stata baciata anche da una giornata, meteorologicamente parlando, perfetta: è stata un susseguirsi di emozioni vedere dei cavalieri junior e delle giovanissime amazzoni della scuola primaria avere il comando di quadrupedi di un certo lignaggio.





Fascino e tenerezza, agonismo ed eleganza, l'equitazione è una disciplina davvero in grande espansione, non solo in tutto il Molise, ma anche e soprattutto a Termoli e proprio di questo ne abbiamo parlato con il presidente della struttura termolese Giuseppe Di Lorenzo in una video intervista in mezzo ai cavalli.

Alla fine tra vincenti e concorrenti, tutti felici e contenti e in conviviale, si perché in ogni competizione del genere si finisce davanti ad una tavolata generale.

Presente anche il presidente regionale Paolo Santoianni.