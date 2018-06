TERMOLI. Weekend di successi per gli atleti dell'Athletic Club Termoli Asd, che hanno preso parte a due manifestazioni a San Salvo ed a Cagnano Varano.

Sabato 16 giugno, nel quattordicesimo trofeo podistico città di San Salvo Memorial Dino Potalivo competizione agonistica per i master sui 9 km, 22 atleti della nostra società si sono cimentati nelle diverse gare allestite per le diverse categorie, dai ragazzi ai master; note di merito vanno a Ricciuti Cesare vincitore nella categoria cadetti con ampio margine, Fusoni Catia vincitrice nella categoria F30, Luciani Maria Roberta quarta nella categoria F30, Raimondo Giulia seconda nella categoria F23, Grassi Vincenzo quinto di categoria M40, Tronca Angelo quinto di categoria M30, Di Blasio Gianni terzo di categoria M50, Colonna Robero quarto di categoria M50, Monaco Mario quinto di categoria M50, Natalizia Oreste quinto di categoria M65, tutti premiati con gadgets sportivi e prodotti locali,ma un plauso comunque va fatto anche a tutti gli altri partecipanti alla manifestazione che hanno consentito alla società di essere premiata come gruppo più numeroso riveniente da fuori regione.

Invece ieri,17 giugno nell' Ultramarathon del Gargano la nostra atleta Grazia Marinelli ha concluso la mezza maratona arrivando quarta assoluta conquistando primo posto di categoria con il tempo di 1 ora e 57 minuti mentre Michelangelo Dambra ha partecipato alla ultra maratona di 50 km arrivando settimo assoluto e conquistando il secondo posto di categoria con il tempo di 4 ore e 21 minuti.