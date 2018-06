Al Velo Club San Salvo il premio per il maggior numero di iscritti alla pedalata in Molise

SAN MARTINO IN PENSILIS. Nella giornata di ieri 17 giugno si è svolta a San Martino in Pensilis la pedalata di solidarietà organizzata dall'Asd Ciclistica San Timoteo dove il Velo Club San Salvo si è aggiudicato il primo premio come società con il maggior numero di iscritti partecipanti.

A ritirare il premio il presidente Tonino Maggitti, che ha ringraziato tutti gli iscritti partecipanti. Anche un ospite d’eccezione a presiedere la manifestazione, la campionessa italiana di paraciclismo Lorena Ziccardi.

I fondi raccolti verranno devoluti ai paesi terremotati di Arquata del Tronto e Camerino.