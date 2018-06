TERMOLI. Ci siamo recati presso la sede della società Asd Boxe Termoli dopo aver avuto notizia di un piccolo campione dell'arte gentile termolese, di appena 7 anni, che nel prossimo weekend affronterà la sua prima prova sportiva di un certo spessore che lo vedrà confrontarsi con altri giovani coetanei provenienti da tutta Italia.

Il piccolo talento termolese si chiama Francesco Ambrogi: un primo importante risultato lo ha già raggiunto poiché per arrivare a questa finale di Coppa Italia che si terrà, come dicevamo, a Catanzaro, nel prossimo fine settimana, ha dovuto, unico molisano, battere tutti gli antagonisti abruzzesi in quanto il Molise in federazione è collegato con l'Abruzzo.

Ebbene il piccolo Francesco ha sbarazzato il campo eliminando tutti i suoi avversari con grande forza e determinazione e già questo è motivo sufficiente per far gongolare il Presidente della società e padre putativo dei boxeur ultima generazione di Termoli che risponde al nome di Antonio Ciarrocchi, un autentico totem della disciplina.

Francesco pratica la palestra da quando ha 5 anni seguendo il papà e soprattutto volendo emulare il fratello maggiore Daniele che già affronta da anni gli avversari sui ring.

Il più piccolo di casa, vista la sua tenera età, non ancora sale a combattere sul ring e le sue prove di categoria sono posizioni e movimenti di preparazione insieme a qualche altro esercizio di abilità.

Lo abbiamo ascoltato in una videointervista sotto l'attenta egida del suo presidente Antonio Ciarrocchi e il permesso del papà Enrico.