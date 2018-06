TERMOLI. Un abbinamento vincente per acquisire esperienza e per entrare sempre più nel meccanismo nazionale delle bocce; questo è il gemellaggio che la Villanova Guidonia Montecelio( Roma) ha voluto intraprendere con l'associazione bocciofila Madonna delle Grazie di Termoli. Fra le parti è nata una sintonia di collaborazione partita qualche giorno fa nella città adriatica con l'ospitalità dei termolesi che hanno accolto i romani in una intensa giornata che si è sviluppata fra sport, le bocce, ed il turismo dove i laziani hanno avuto modo di scoprire la città di Termoli e sopratutto gustare le specialità del posto. Il presidente Gianfranco Di Fonso della Madonna delle Grazie spiega il gemellaggio con i romani : «Hanno scelto noi poiché sono amico di uno dei soci della bocciofila di Villanova - ha detto il massimo esponente delle bocce a Termoli - sono rimasti entusiasti dell'accoglienza ricevuta e della simpatia dimostrata da noi, l'occasione è stata utile per far provare loro i nuovi campi , rimodernati e messi in piedi il mese scorso, si sono svolte partite con gironi all'italiana, cioè, andata e ritorno singola, coppia e terna, i romani hanno vinto le due singole, mentre le altre sono state pareggiate; a settembre andiamo noi a fargli visita per ricambiare l'ospitalità». La circostanza è stata utile per confrontarsi, sopratutto per studiare quello che accade in altre regioni fuori dalle proprie mura. Per la Madonna delle Grazie questo gemellaggio è un tassello importante di crescita, di sviluppo verso il futuro per gravitare sempre più nello sport nazionale, oltre i confini regionali. Il mese prossimo si tornerà ufficialmente in campo al bocciodromo di via Cina con una serie importante di iniziative, fra cui quella del 29 luglio dove è in programma la GARA NAZIONALE specialità COPPIA riservata a 64 formazioni di categoria A e B, con la partecipazione di formazioni provenienti da tutte le Regioni.