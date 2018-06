Nuoto paralimpico, Pompeo Barbieri super in Sicilia: vince il titolo italiano dei 50 stile libero

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Continua inarrestabile la marcia di Pompeo Barbieri che, a suon di medaglie e di successi, si sta ritagliando uno spazio sempre maggiore nel campo del nuoto paralimpico.

Già fregiatosi di innumerevoli titoli nazionali, Pompeo ha centrato l’ennesimo successo alla 41esima edizione dei Campionati Italiani Assoluti Estivi di nuoto paralimpico, in corso di svolgimento a Palermo: nell’importante kermesse siciliana, il nuotatore della Hidro Sport è sceso in vasca per la gara dei 50 metri stile libero, categoria S04, dove con una prova assolutamente superlativa, si è messo alle spalle tutti gli altri concorrenti e andando a conquistare una meritatissima medaglia d’oro.

L’atleta di San Giuliano di Puglia ha chiuso la propria sessione con il tempo di 48’’4, migliorando il proprio personale di ben tre secondi e toccando la piastra prima di nuotatori con curriculum sportivi molto corposi alle spalle, tra i quali anche Efrem Morelli, da tempo uno dei punti fermi della Nazionale Italiana Paralimpica, campione del mondo nei 50 rana ai Mondiali paralimpici di Città del Messico nel 2017 e medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro del 2016. Una soddisfazione enorme per Pompeo ma anche per la sua società di appartenenza, orgogliosa di avere tra le proprie fila un atleta della caratura del giovane nuotatore sangiulianese.

“Pompeo non finisce mai di stupirci –ha commentato di Toni Oriente, presidente e tecnico della Hidro Sport – e noi siamo ovviamente molto soddisfatti dei risultati che porta a casa, perché sono frutto della dedizione e dell’abnegazione che lo contraddistinguono. Questo ennesimo successo è una grande soddisfazione per tutti noi, per Pompeo e per i tecnici, in particolare Antonio Cucoro, che da tempo lo segue nel suo impegno quotidiano nell’impianto di San Giuliano di Puglia”.