TERMOLI. Ieri pomeriggio presso la Piscina del lido balneare "Cala dei Longobardi" c'è stata la presentazione della rappresentativa nazionale femminile under 16 di Pallanuoto. La formazione è venuta a Termoli per svolgere un raduno collegiale dal 22 al 25 giugno. Questo è potuto accadere grazie all'impegno e l'amicizia che lega il tecnico di pallanuoto termolese Rocco Casciotto a uno dei selezionatori della nazionale femminile Giacomo Grassi e anche grazie all'impegno organizzativo dei dirigenti della società Fabbrica del Nuoto, che per far stare a proprio agio tutti i componenti della carovana azzurra nel loro soggiorno a Termoli hanno profuso un impegno e sacrificio davvero enorme, ma fatto con piacere.

A cominciare dal presidente Maurizio Barisano, l’Ad Giovanni Basile, la signora Katia davvero persona insostituibile, Alessia Di Tecco, lo stesso Rocco Casciotto e tutti i suoi colleghi istruttori, hanno fatto in modo che tutto filasse per il verso giusto. Ieri alla conferenza stampa di presentazione dell'evento collegiale, presenti il sindaco Angelo Sbrocca, che ha dato il benvenuto alla delegazione azzurra giovanile, ma presenti anche i vertici della Fin del Molise, delegato il mitico Vittorio D'Astuto, il delegato Fin dell’Abruzzo Matteo Casini, il presidente dell'Azienada Autonoma Soggiorno e Turismo di Termoli prof. Remo Di Giandomenico, unitamente ai tecnici federali che hanno portato le oltre venti pallanuotiste, Giacomo Grassi, il suo vice Mauro De Paolis e il medico Andrea Felici, con loro al tavolo c'era anche la capitana della selezione under 16, la quindicenne Alessia Iannarelli che gioca nella squadra Roma Vis Nova. Dopo i saluti delle delegazioni locali, dalle parole dei tecnici presenti, abbiamo capito che verso questa disciplina - dove l'Italia sia in campo maschile che femminile vanta una tradizione notevole, come non ricordare il famoso Settebello maschile e quello del Setterosa femminile - possa esserci sacrificio e fatica che vengono ricompensate dai risultati. Quella di Termoli sarà la prima selezione per cominciare a scegliere le tredici atlete papabili da portare poi alla disputa dei campionati europei e mondiali della categoria, un lavoro non facile per i tecnici, che vedrà dopo Termoli altri raduni collegiali, chissà che un giorno visto che come ci ha detto anche il tecnico termolese Rocco Casciotto, piccole pallanuotiste stanno crescendo anche a Termoli, un domani non potremmo avere anche un'atleta termolese in calottina azzurra.

La federazione con l'aver acconsentito la venuta a Termoli del raduno giovanile ha dimostrato di apprezzare il lavoro che si sta facendo a Termoli.

Massimo apprezzamento degli sforzi e dell’impegno che la società sta compiendo in nome dello sport e della disciplina natatoria nello specifico, i buoni rapporti di amicizia e di collaborazione con i tecnici e dirigenti nazionali che da Termoli hanno sempre manifestato nei loro confronti, sicuramente faranno il resto.

Di seguito ecco le convocate presenti a Termoli: Luna Tognon (Plebiscito Padova), Letizia Nesti (RN Florentia), Elena Vecchiarelli (Vela Nuoto Ancona), Maria Meccariello (Splash Nuoto), Alessia Iannarelli e Aurora Bianchi Roma Vis Nova), Martina Parisi (S. C. Flegreo), Greta Dametto (Stilelibero ), Gaia Gregorutti, Alexandra Jankovic e Giorgia Klatowsky (Pallanuoto Trieste), Giada Barucco e Carlotta Risottino (Uisp Riverborgaro), Gaia De Lemia (N.C. Milano), Elisa Bianco, Alessia De Carli e Benedetta Cabona (Rapallo Pallanuoto), Lida Mannai (Bogliasco Bene), Marta Giuffrida e Dorotea Spampinato (Ekipe Orizzonte Catania ), nello staff come abbiamo detto i tecnici Giacomo Grassi, il suo vice Mauro De Paolis e il medico Andrea Felici.