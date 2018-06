TERMOLI. Termoli al centro del comparto dei vogatori del Centro-Sud Italia, teatro della gara il bacino portuale anche perché le condizioni meteo marine non permettevano altre location.

Oggi si disputava la 4^ tappa della Coppa Italia lancia a 10 remi. Equipaggi agguerriti sia al femminile che al maschile, gli storici vogatori arrivati da Taranto del Palio si sono portati anche la claque rumorosa di tifo con tamburi e trombe, in un clima più da stadio che da bacino portuale, quasi fosse una torcida carioca.

Squadre provenienti da Taranto, Molfetta e altre località marittime.

Un' ottima manifestazione organizzata alla perfezione dal Circolo Canottieri Termoli e dal suo attivissimo presidente, l'avvocato Nico Balice assieme ai suoi validi collaboratori.

Ne avevano ben donde di essere soddisfatti, per aver messo in archivio un'altra perla di manifestazione di questa fattura che farà ancora una volta accrescere credito presso la federazione l'alto livello in cui la società termolese è arrivata.

Gare molto combattute, nella mattinata le donne e nel pomeriggio gli uomini e ancora una volta Termoli ha dato dimostrazione di forza arrivando al primo posto con i maschietti e al secondo con le ragazze.

Questo l'ordine di arrivo delle due gare:

Donne - 1° Palio di Taranto con i tempi: 1° 6'20''262 -2° 6'30''132 -TOT: 12'50''394

2° Canottieri Termoli - 6'39''178 -6'17''692 - TOT :12'56''870

3° Sezione Molfetta -6'27''979 -6'29''690 - TOT : 12'57'' 669

4° Vog Taras - 7'12''216 - 6'58''253 - TOT: 14'50'' 469

CATEGORIA MASCHI:

1° Circolo Canottieri Termoli: 8'32''593 - 8'26''918 TOT: 16'59''541

2° Palio di Taranto: 8'30''907- 8'37''075 TOT: 17'07''982

3° Sez. Molfetta: 8'53''991 - 8'42''015 TOT: 17'36''006

4° Sez Taranto: 9'03''806 - 8'54'' 904 TOT: 17'54'' 714

5° Pol Vog Tara: 9'05''522 - 9'09''688 TOT: 18'11''280