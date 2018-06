CAMPOBASSO. È terminato il girone d’andata della Coppa Molise, edizione 2018, quest’anno strutturata con un girone unico all’italiana. Ora la pausa estiva con il girone di ritorno in programma dal 31 agosto al 27 ottobre.

La formula prevede la qualificazione alla final four del mese di novembre delle prime due classificate al termine della regular season, mentre dalla terza alla sesta disputeranno un turno unico di playoff in casa della migliore classificata (3^ contro 6^ e 4^ contro 5^), per decretare gli altri due club finalisti.

La formula della Coppa Molise 2018 è col sistema a staffetta. Le squadre disputano un individuale che termina col primo atleta che arriva ai 12 punti, la coppia che si conclude quando una formazione per prima giunge ai 24 punti e la terna (la partita decisiva) che decreta il risultato finale, premiando con la vittoria la prima formazione che arriva ai 36 punti. Diversi gli incontri nel girone d’andata in cui la terna ha ribaltato il risultato dell’individuale e della coppia.

I risultati del girone d’andata

1^ giornata: Frosolonese – Bocciodromo Comunale Campobasso 29-36; La Torre Vinchiaturo – Avis Campobasso 36-26; Monforte Campobasso – ABC Castelpetroso 36-24. Hanno riposato: DLF Isernia e La Rocca Oratino.

2^ giornata: La Rocca Oratino – Frosolonese 36-33; Avis Campobasso – Monforte Campobasso 34-36; Bocciodromo Comunale Campobasso – La Torre Vinchiaturo 36-13. Hanno riposato: ABC Castelpetroso e DLF Isernia.

3^ giornata: Frosolonese – DLF Isernia 34-36; La Torre Vinchiaturo – La Rocca Oratino 36-27; Bocciodromo Comunale Campobasso – AVIS Campobasso 26-36. Hanno riposato: Monforte Campobasso e ABC Castelpetroso.

4^ giornata: La Rocca Oratino – Bocciodromo Comunale Campobasso 12-36; ABC Castelpetroso – Frosolonese 35-36; DLF Isernia – La Torre Vinchiaturo 36-12. Hanno riposato: AVIS Campobasso e Monforte Campobasso.

5^ giornata: Frosolonese – Monforte Campobasso 36-19; La Rocca Oratino – AVIS Campobasso 31-36; La Torre Vinchiaturo – ABC Castelpetroso 36-20; Bocciodromo Comunale Campobasso – DLF Isernia 36-21.

6^ giornata: La Torre Vinchiaturo – Monforte Campobasso 36-26; ABC Castelpetroso – Bocciodromo Comunale Campobasso 29-36; DLF Isernia – La Rocca Oratino 36-0 (non presente Oratino). Hanno riposato: Frosolonese e AVIS Campobasso.

7^ giornata: La Rocca Oratino – ABC Castelpetroso 26-36; Bocciodromo Comunale Campobasso – Monforte Campobasso 36-32; DLF Isernia – AVIS Campobasso 36-30. Hanno riposato: La Torre Vinchiaturo e Frosolonese.

8^ giornata: Frosolonese – AVIS Campobasso 36-31; Monforte Campobasso – La Rocca Oratino 36-25; ABC Castelpetroso – DLF Isernia 36-26. Hanno riposato: Bocciodromo Comunale Campobasso e La Torre Vinchiaturo.

9^ giornata: La Torre Vinchiaturo – Frosolonese 36-33; AVIS Campobasso – ABC Castelpetroso 36-30; DLF Isernia – Monforte Campobasso 36-26. Hanno riposato: La Rocca Oratino e Bocciodromo Comunale Campobasso.

La classifica al termine del girone d’andata: Bocciodromo Comunale Campobasso 16,5; DLF Isernia 13; La Torre Vinchiaturo 12,5; Frosolonese 10,5; AVIS Campobasso 10; Monforte Campobasso 9; ABC Castelpetroso 8; La Rocca Oratino 4,5.

«Stiamo assistendo a un torneo spettacolare ed equilibrato – ha affermato il presidente della Federbocce Molise, Angelo Spina – Abbiamo cambiato formula, ampliando la manifestazione come numero di giocatori e di squadre. Gli atleti si stanno divertendo, anche perché con questa formula abbiamo ricreato il concetto di squadra all’interno delle società bocciofile. Per il girone di ritorno i giochi per la qualificazione alla final four sono ancora tutti aperti. E questo era il nostro obiettivo: trovare una formula che mantenesse un certo equilibrio fino alla conclusione della manifestazione. La nostra attività prosegue, nonostante il periodo estivo, durante il quale ci concentreremo sulle manifestazioni promozionali su tutto il territorio, al fine di far conoscere la disciplina sportiva delle bocce in tutto il Molise».