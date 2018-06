Piccoli pugili crescono, Francesco Ambrogi finisce quarto sul ring di Catanzaro

TERMOLI. Qualche giorno fa, abbiamo intervistato il piccolo boxeur Francesco Ambrogi, di soli 7 anni, alla vigilia della finale di Coppa Italia categorie piccoli in programma a Catanzaro.

Recandosi in Calabria come unico molisano dopo aver sconfitto in Abruzzo tutti gli avversari, Francesco ha ottenuto un brillantissimo 4° posto assoluto, un risultato che ha esaltato il suo allenatore Antonio Ciarrocchi come anche Vittorio D'Ercole e naturalmente il suo papà Errico Ambrogi.

Complimenti al piccolo Francesco!