Il montenerese Lallopizzi al trofeo internazionale Sette Colli

MONTENERO DI BISACCIA. Michele Lallopizzi, l’atleta montenerese in forza alla SMGM Team Nuoto Lombardia, scenderà in vasca per partecipare alla 55o edizione della competizione più prestigiosa nel calendario del nuoto italiano, gli Internazionali d’Italia - Trofeo Internazionale Sette Colli, in programma questo weekend nella cornice dello Stadio del Nuoto del Foro Italico a Roma.

Al trofeo, parteciperanno i big del nuoto Italiano ed Internazionale, come Gregorio Paltrinieri, Federica Pellegrini, Adam Peaty e Sarah Sjostrom, solo per citarne alcuni.

Lallopizzi scenderà in vasca nelle giornate di venerdì 29 e sabato 30 per nuotare rispettivamente nelle batterie dei 50 e 100 dorso.

La manifestazione sarà trasmessa in Diretta TV su Rai Sport ed in streaming.