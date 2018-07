Canottieri di Termoli in trionfo anche a Ortona

TERMOLI. Dopo i successi della tappa di coppa Italia di voga tenutasi a Termoli lo scorso fine settimana, il circolo canottieri di Termoli è andato a vogare in trasferta a Ortona, nella gara interregionale “città di Ortona”. Porta, così, a casa una brillante vittoria con l'equipaggio maschile, nella tappa del campionato italiano categoria "Gozzo nazionale". Anche la categoria femminile si è contraddistinta, le ragazze, infatti, si son ben comportate.

I timonieri delle due squadre sono Lucia Lo Grillo, femminile, e Noemi Carotenuto, maschile.

Il mare è il fulcro della vita, dello sport e del sociale per la città di Termoli; e il circolo canottieri Termoli continua a portare in giro per l'Italia la nostra città.

«Grazie alla Marinucci Yachting che ha creduto in noi e che ogni giorno ci fornisce mezzi e supporto logistico!! Grazie ai tanti ragazzi che si stanno avvicinando a questo sport! Grazie a voi per l'attenzione che ci dedicate!

Questo è uno sport che sta crescendo a gran ritmo a Ortona, è seguitissimo e sarebbe bello che cominciasse a essere seguito con fervore anche a Termoli, visti i risultati e il nome che stanno ottenendo con le vittorie a carattere locale e non. Un pizzico di attenzione in più sarebbe bello», affermano dalla società.

Oggi i nostri alfieri sono stati premiati dai rappresentanti dell'amministrazione comunale di Ortona e applauditi dagli ortonesi tutti. Di seguito i componenti dei due equipaggi: GSF Gozzo Nazionale Seniorese femminile Vog: 20297-DE SANCTIS GIUSY FATIMA PIA, Juniores (311) Vog: 20431-GIACOMODONATO GIULIA, Ragazzi (311) Vog: 20936-D'ASTUTO MARZIA, Seniores (311) Vog: 20935-ELEFANTE ELIANA, Seniores (311) Timoniere: 20941-LOGRILLO LUCIA, Seniores (311) -Peso:>50 Kg

2. GSM-GOZZO NAZIONALE SENIORES MASCHILE Vog: 20288-GIRONE MICHELE, Seniores (311) Vog: 20291-D'ANDREA GIANPIETRO, Seniores (311) Vog: 20938-DI LISA ALESSIO, Seniores (311) Vog: 20940-D'ADAMO DONATELLO, Seniores (311) Timoniere: 20293-CAROTENUTO NOEMI, Seniores (311) -Peso:>50 Kg.