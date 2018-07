Continuano i successi per l'Athletic Club Termoli

TERMOLI. Continuano i successi per i nostri atleti che questo fine settimana si sono presentati ai nastri di partenza della "Prima Corri Lesina" competizione sui 10 km valida come campionato provinciale sulla distanza per la provincia di Foggia.

Come sempre le migliori prestazioni rivengono dal settore master femminile ma anche i nostri ragazzi in questa manifestazione hanno ottenuto ottimi piazzamenti.

Gara molto partecipata dai runners rivenienti anche dalle regioni limitrofe, clima umido ma splendida cornice di pubblico nel paese della capitanata, con un percorso molto veloce comprensivo dell'affascinante lungo lago, e che solo nel finale allorché si entrava nel borgo antico presentava qualche piccolo repentino cambio di direzione.

Come detto tra le donne menzione di merito va a Fusoni Catia quarta assoluta nonché seconda di categoria, a seguire Luciani Maria Roberta terza di categoria e Marinelli Grazia quinta di categoria.

Tra gli uomini della categoria Master sono andati sul podio Di Blasio Gianni ottimo terzo di categoria, Sorella Pasquale quinto di categoria e Natalizia Oreste quinto di categoria, ma ottime prestazioni sono arrivate anche da Colonna Roberto, Filippone Marco, Villano Luigi, Bonelli Vincenzo, Caruso Giuseppe, D'Amico Francesco, Dambra Michelangelo, Manes Roberto e Rocco Giacomodonato.