Ginnaste dal gran ritmo: che brave Carmen Robertuccio, Silvia e Sofia Compagnucci

TERMOLI. Nell'ultimo fine settimana alcune atlete termolesi hanno ottenuto ottimi risultati nella categoria di ginnastica ritmica. A Rimini si è svolta la fase nazionale del campionato Silver della Federazione Ginnastica d’Italia, che nella categoria LC J3 ha visto primeggiare Silvia Compagnucci, Sofia Compagnucci e Carmen Robertuccio.

L’ottima performance ha fatto ottenere il pass alla finale alle ginnaste Sofia Compagnucci con l’esercizio al nastro e Carmen Robertuccio con l’esercizio alla fune piazzandosi tra le prime dieci in Italia.

Da rimarcare l’ottimo punteggio di Silvia Compagnucci con le clavette che ha sfiorato la finale del campionato nonostante il suo infortunio al ginocchio, e per questo noi tutti le facciamo gli auguri per una prontissima guarigione.

Emozioni forti per le nostre ginnaste termolesi in questa meravigliosa esperienza sportiva. Tanta gioia, tante emozioni e qualche lacrima hanno reso questa trasferta unica non soltanto per gli ottimi risultati ottenuti!