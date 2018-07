Successi per l'Athletic Club Termoli al Memorial Pulla 2018

LIMOSANO. Si è svolta ieri 8 luglio in quel di Limosano (CB) l'annuale edizione del Memorial Pulla, una classica del podismo molisano , 9 chilometri caratterizzati dagli splendidi paesaggi dei borghi della nostra regione con un finale durissimo fatto di pendenze importanti che metterebbero in difficoltà qualsiasi runner. La nostra società si è presentata con un numero cospicuo di atleti ai nastri di partenza tanto da risultare tra le squadre più numerose ed essere gratificata con il relativo premio predisposto dagli organizzatori della manifestazione. Non sono mancati di conseguenza ottimi piazzamenti per molti dei nostri tesserati che di seguito menzioniamo come facciamo ormai abitualmente negli ultimi weekend. Nella categoria femminile la nostra Fusoni Catia evidenziando uno stato di forma eccezionale continua a sbaragliare il campo piazzandosi sul gradino più alto del podio da evidenziare anche i piazzamenti di Mercone Patrizia ottima seconda di categoria e Raimondo Giulia quinta in categoria. In campo maschile Vincenzo Grassi , come da previsione non da scampo a propri avversari risultando al termine della gara primo di categoria, nono assoluto , insomma per lui prestazione da incorniciare, a seguire evidenziamo i piazzamenti di Natalizia Oreste , secondo di categoria, Tronca Angelo, terzo di categoria , Di Blasio Gianni quarto di categoria, D'Amico Francesco quarto di categoria e poi hanno concluso la gara con ottimi piazzamenti anche il nostro presidente Monaco Mario, Filippone Marco, Palmieri Eduardo, Giacomodonato Rocco. Il prossimo appuntamento in programma per i tesserati della nostra società sarà il 29 Luglio prossimo per il Primo Trofeo San Leo a San Martino in Pensilis ,manifestazione organizzata dall'Athletic Club Termoli, quindi non resta che invitarvi a questo evento ed augurare buona corsa a tutti.