Campionato Italiano Lifesaving: «Termoli Nuoto completa il suo percorso»

TERMOLI. Tante le squadre che hanno partecipato alla fase finale del Campionato Italiano Lifesaving, e tanti gli atleti scesi in vasca, provenienti da ogni parte d’Italia, per confrontarsi tra loro nella cornice surreale del Foro Italico di Roma che ha visto, nella sua storia, sfidarsi tanti campioni nazionali e internazionali in varie discipline natatorie.

Con la Termoli Nuoto, a rappresentare il Molise, si sono immersi: Emma Gagliardi, Alice Tironi, Maria Grazia Basile, Mattia Di Lodovico, Viola Barisano, Francesca Grassi, Martina Grassi, Beatrice Lemme, Luca Di Vito e Lorenzo Sarracco, tutti guidati dal tecnico Gianluca Cerri.

Interessanti i piazzamenti dei singoli atleti e, in particolare, annotiamo il 12° piazzamento nella classifica nazionale, categoria ragazzi, di Alice Tironi, quinta per anno di nascita, nella specialità “Percorso Misto” con il tempo 1.27.86.

Con questa competizione, nella cornice del Foro Italico, si chiudono gli appuntamenti dell’annata nel settore del salvamento che aveva già visto l’impegno della squadra nella competizione nazionale delle prove oceaniche a Riccione ad inizio giugno, dove Lorenzo Sarracco ha conquistato due quarti posti rispettivamente nello “sprint sulla spiaggia” e nella gara “frangente” oltre al 7° piazzamento nella finale “Youth Internazionale”; infine, sempre nella gara del “frangente”, 7° posto di Viola Barisano e 9° di Luca Di Vito.

Tutto il direttivo della società ringrazia tutti gli atleti e rispettive famiglie, lo staff tecnico composto da Gianluca Cerri, Claudia Di Rosso e Luca Barsotti, lo sponsor Edil di Finamore e, non ultima, “La Fabbrica del Nuoto” che ospita e consente a questa compagine di continuare nella sua storia.