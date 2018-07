COLLETORTO. Dopo la tappa di Termoli, che ha aperto il circuito, domenica scorsa, 15 luglio, presso le scuderie De Girolamo, è stata disputata la seconda tappa del Campionato Regionale Gimkana western.

Numerosi i binomi presenti, come qualche settimana fa a Termoli, presso le scuderie dell'Asd I Cavalieri della Costa Molisana, in occasione nella 1° Tappa del Campionato. «Anche questa volta i cavalieri della costa molisana, si sono distinti e hanno portato a casa numerosi piazzamenti – riferisce Jessica Del Ciotto - partendo dalla Categoria Ludica abbiamo sul podio con un 2° classificato, in sella a Taquila, il nostro più piccolo cavaliere agonista Pasquale Vietri (7 anni). A seguire abbiamo nella Categoria Novice Junior: Soana Corvo 1° Classificata in sella a Starsoncody e Giovanni Casmiro 4° Classificato in sella a Taquila;

Nella Categoria Novice Yoth abbiamo: Noemi Miriam Giaccio 2° Classificata in sella a Starsoncody e Simone Caporusso 4° Classificato in sella a Taquila;

Categoria Non Pro: Italo De Santis 2° classificato in sella a Dolly, Greta Gison 3° classificata in sella a Iraq e Cristian Guglielmo 4° classificato in sella a Starsoncody.

Categoria Lady abbiamo di nuovo Greta Gison 3° classificata in sella alla sua intramontabile Iraq.

Categoria Open abbiamo: Jessica Del Ciotto 2° classificata in sella ad Uresco e Giuseppe Di Lorenzo 3° classificato in sella a Tango.

Inoltre da parte dell'Istruttrice Jessica Del Ciotto e il Presidente Giuseppe Di Lorenzo, vanno i complimenti a Nicolò Grimaldi, Claudia Perfetto, Sabrina Fortunato, Andrea Casmiro, Antonio Iorio, Lara Almeida Rodrigues, Francesca Di Siro, Natalia Zimina e Sebastiano Liberatore, che con tenacia e passione hanno concluso anche questa gara nel migliore dei modi.

Con grande soddisfazione ringraziamo tutti gli allievi e i loro genitori che ci affidano quotidianamente i loro piccoli Campioni».