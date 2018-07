VASTO. A distanza di una sola settimana si rituffa in acqua dopo aver compiuto ad Ancona la Traversata del miglio del Passetto.

Fra i 76 atleti partecipanti al Trofeo di nuoto "Città del Vasto" di questa mattina anche un campione che fa invidia a tanti giovani. Si tratta di Antonio Casolino, classe 1927 di Termoli, molto conosciuto non solo in Molise ma anche in tutta Italia e in gran parte del mondo per via dei numerosi premi conquistati nel corso degli anni, sempre grazie alla fervente passione per il nuoto. Reduce dalla 27° edizione della Traversata del Miglio del Passetto ad Ancona, questo atleta vanta una carriera atletica che ha fatto di lui una vera e propria leggenda.

Il suo ritorno a riva questa mattina dopo la traversata di 3 chilometri è stato salutato con fragorosi applausi: "Ringrazio il Signore per esserci ancora e perché mi ha dato la forza per andare in giro per il mondo a vincere" - ha detto il campione. Ha ricordato davanti a tutti il peso degli anni e i vari problemi fisici che attanagliano il suo apparentemente esile corpo, ma ha concluso dicendo: "Il cuore per fortuna mi aiuta ancora". Al pubblico presente ha infine lanciato un appello: "Aiutatemi ad andare ancora avanti così".

Casolino, che di spiagge ne avrà viste a migliaia, ha osservato che il tratto di costa vastese è davvero bellissimo.

Inutile dire che i tanti bagnanti hanno voluto immortalarsi in numerosi scatti con questa leggenda del nuoto che, lo ribadiamo, fa davvero invidia a molti.