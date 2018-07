SAN MARTINO IN PENSILIS. Grande successo ieri domenica 29 luglio a San Martino in Pensilis, per il primo Trofeo San Leo gara podistica sui 13 km organizzata dall'Athletic Club Termoli con il patrocinio dell'amministrazione comunale.

Un centinaio gli atleti che si sono presentati ai nastri di partenza per cimentarsi in gara lungo un percorso duro, che attraversava il centro storico del comune della "Carrese" , allietato dall'ottima cornice di pubblico nonostante le condizioni climatiche fossero da caldo africano.

Come detto numerose le adesioni da parte di atleti di diverse società regionali e provenienti dalle località limitrofe, a trionfare in campo maschile è stato Bucci Antonio , società Tocco Runner , con il tempo di 47 minuti e 55 secondi, mentre in campo femminile si è imposta Novelli Ilaria , società Polisportiva Molise Campobasso, con il tempo di 58 minuti e 11 secondi.

Accanto alla manifestazione agonistica competitiva si è svolta una gara non competitiva alla quale hanno preso parte tanti appassionati della corsa rendendo ancora più soddisfacente la giornata di sport organizzata nel comune basso molisano.

Si ringraziano tutti gli sponsor, i nostri atleti Tronca Angelo, Grassi Vincenzo, Morrillo Sergio, Di Palma Marco il nostro presidente Monaco Mario , il nostro allenatore della categoria master Di Blasio Gianni che hanno collaborato alla riuscita della manifestazione che rappresenta solo il primo degli appuntamenti patrocinati dall'Athletic Club Termoli, infatti il prossimo 19 Agosto nel comune di Portocannone ci sarà la Quarta Edizione della "Lart e Post" ( Su e Giù) organizzata in collaborazione con l'Asd PortoRun 2015 gara competitiva sui 9 km corredata anch'essa da impegni non competitivi e camminate sportive.

Vi aspettiamo e auguriamo come sempre buona corsa a tutti.