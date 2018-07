TERMOLI. Un successo annunciato dalle tantissime richieste di iscrizione pervenute agli organizzatori della Runners Termoli per la seconda edizione della "Corda della Birra”. Oltre centro gli atleti, alcuni dei quali anche improvvisati che hanno preso il via alle 20,00 in punto dal piazzale antistante lo stabilimento balneare La Lampara sul lungomare Cristoforo Colombo.

La particolarità di questa corsa non competitiva, è stata il ristoro a base di birra fresca offerta dai lidi Lampara, Mistral, Piovra e Alcione che con il loro contributo hanno permesso la riuscita della manifestazione. Colori, visi sorridenti e tifosi al seguito, hanno fatto da cornice all'incantevole tramonto che ci ha abituato in questa calda estate. Un evento organizzato in brevissimo tempo e utilizzato come trampolino di lancio per l'edizione 2019 dove ci saranno tantissime novità