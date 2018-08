Grande successo per la quarta edizione della «Lart e Post» a Portocannone

TERMOLI. Grandissimo successo ieri, domenica 19 agosto, a Portocannone in occasione della quarta edizione della "Lart Post " organizzata dalla Asd Porto Run 2015 e dalla ASD Athletic Club Termoli con il patrocinio dell'amministrazione comunale. Più di centocinquanta gli iscritti alla gara competitiva sui nove chilometri ai quali si sono aggiunti oltre un centinaio di appassionati che hanno preso parte alle gare ed alle camminate non competitive ed alle prove organizzate per bambini e ragazzi; con questa meravigliosa cornice di sportivi il paese "Arberesh" si è animato ravvivando la sua splendida piazza con musica divertimento e sport. Gli organizzatori non si aspettavano tanto successo e tante adesioni , ma tant'è tutti i partecipanti a fine gara hanno ricevuto gadget e premi per le loro prestazioni ed hanno potuto godere delle prelibatezze predisposte in loco dagli chef di "Molise Gourmet".

Passando all'analisi della competizione vera e propria , hanno preso parte alla gara atleti rivenienti dalle principali società sportive della regione e molti rivenienti dalle regioni limitrofe, in particolare da Apricena, San Nicandro, San Severo, San Salvo, Serracapriola, ed in campo maschile il vincitore è stato Corrado Massimo (Atletica Arvedi) secondo Rochetti Stefano ( Team Termoli ) terzo La Serra Pardo (Larino Run); in campo femminile a vincere è stata Fusoni Catia (Athletic Club Termoli) seconda Caserio Linda ( Podistica Avis Campobasso) terza Evangelista Francesca (Podistica Avis Campobasso). Sono stati inoltre predisposti dall'organizzazione numerosi premi per le diverse categorie sia maschili che femminili sia nelle gare competitive che nelle non competitive rendendo il post gara uno splendido momento di aggregazione e convivialità. Vi aspettiamo adesso il sedici Settembre 2018 a Termoli in occasione del "Primo Trofeo Svevia" sempre organizzato dall'Athletic Club Termoli per continuare a promuovere lo sport nella nostra cittadina e nella nostra regione. Buona corsa a tutti.