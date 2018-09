TERMOLI. Difficile trovare nuovi aggettivi per descrivere la straordinaria longevità agonistica e natatoria del quasi 91enne Antonio Casolino, che domenica scorsa ha portato a termine – forse - l’ultima gara di fondo della stagione 2018.

Dopo i campionati regionali di Campodipietra e le traversate di Ancona, Vasto, Porto Recanati e Fano, stavolta è il Gargano a ospitare ‘the legend’, in particolare Manfredonia.

La data scolpita nella memoria è quella del 26 agosto, in programma la “Grande nuotata Golfo di Manfredonia”.

«Forse è stata la mia ultima gara in mare aperto dell’anno, dico forse perché c’è sempre la speranza di poterne fare un’altra. Queste gare di mezzofondo hanno i loro sacrifici, alla vigilia il dormiveglia della notte precedente, la carica di adrenalina, poi il viaggio, spese ore e costi. Tuttavia, ci vado volentieri, per portare ancora una volta di più il nome di Termoli e del nuoto in giro e perché no, per ricevere e raccogliere enormi gratificazioni. Sono per me immense soddisfazioni, anche la semplice iscrizione gratuita in segno di rispetto. Oppure il numero di gara “1” da portare sulle braccia.

A Manfredonia è stato un trionfo, con applausi a non finire da quando ho imboccato l’imbuto dell’arrivo e durante la nuotata». Casolino con fierezza e orgoglio ci riceve come sempre in via Ruffini, dinanzi alla casa e al museo, un locale talmente pingue di trofei, coppe e medaglie, da non avere più posto per metterle e tutto il raccolto 2018 sta lì per terra. «Con piacere mi metto a disposizione di tutti coloro che vogliono scattarsi una foto con me (selfie.. made man, ndr) e per la foto di gruppo con gli organizzatori. Il campione mondiale di 91 anni fa gola e i cimeli racchiusi nello scrigno della Piazzetta saranno visitati da molti durante l’anno, per tenere vivo il ricordo della stagione agonistica. «Sono soddisfatto perché anche quest’anno ho primeggiato dappertutto e a tutti ho dovuto promettere che tornerò nell’estate 2019, quando andrò per i 92 anni. Anche se sono ben consapevole che la promessa per l’avvenire non dipende da me. Ma l’auspicio è poter portare ancora il nome di Termoli nel mondo del nuoto».