TERMOLI. Tabaccaio di professione, appassionato di pugilato per vocazione. Ci vuole fegato non soltanto per salire sul ring, ma anche per affrontare temi e biografie che sono alla mercé di solito di personaggi del calibro di Rino Tommasi, Gianni Minà, per citarne alcuni.

Il nostro concittadino Paolo Potalivo questo passo l’ha fatto, trattando giganti come Cassius Clay e Sonny Liston e proprio per il suo background, lo scorso 22 giugno, era presente nei locali della libreria Notebook sita presso l'auditorium di Roma, dove il noto giornalista Maurizio Ruggeri, conduttore del programma di Rai Radio Uno Zona Cesarini e autore di numerosi libri di argomento sportivo, ha presentato la sua ultima fatica letteraria intitolata: Sonny Liston - il campione che doveva perdere contro Ali - che indaga i retroscena del match fra Liston e Clay del 25 Febbraio 1964.

All'evento era presente proprio il nostro concittadino e amico Paolo Potalivo, a sua volta autore di un libro sull'argomento intitolato L'Altra Verità - Sonny Liston vs Muhammad Ali. Paolo, invitato da Ruggeri nella sua qualità di esperto della vita e del pugilato di Sonny Liston, è stato protagonista di un intervento competente, che ha suscitato interesse nella vasta platea presente all'evento.

Fra il vasto pubblico c'erano, tra gli altri, Marco Franzelli, Fernando Masullo ed Elena Catozzi a sua volta autrice, con Federico Buffa, di un libro, decisamente agiografico, su Muhammad Ali.