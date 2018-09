TERMOLI. Con partenza alle ore 12 si svolgerà domenica a Termoli lungomare Nord presso lido Aloha la manifestazione di Triathlon sulla distanza Sprint (750 metri nuoto, 20 km bici e 5 km a piedi), la manifestazione valida per il ranking nazionale, inserita anche nel calendario estivo del Comune di Termoli, a conclusione del cartellone. Alla manifestazione parteciperanno oltre 200 atleti provenienti da tutta l'Italia, con la presenza dei più forti atleti del centro sud, all'evento inoltre parteciperà il forte campione sulle lunghe distanze, di risonanza mondiale Jonathan Ciavattella, originario di Termoli.

La gara è stata presentata in sala giunta, alla presenza del consigliere comunale Antonio Giuditta, del delegato alla cultura Michele Macchiagodena e dal presidente della Termoli Triathlon, Filippo Mancini.

La partenza è prevista sul lungomare Nord di Termoli, dalla spiaggia antistante lo stabilimento balneare Le Dune, ed arrivo alla spiaggia antistante il lido Aloha dopo aver nuotato per 750 metri. Qui, dopo essere entrati nella zona cambio, gli atleti potranno intraprendere i 10 km in bicicletta da ripetere per due volte, interamente su strada asfaltata altimetricamente con dislivello zero (ovviamente la strada sarà chiusa al traffico. Al termine il secondo giro dopo aver effettuato la rotonda del Giro di boa si potrà entrare nella zona cambio e avviarsi per la run podistica: 2500 metri Tra andata e ritorno, anche qui da ripetersi per due volte per un totale di 5 km. Immancabile, al termine della gara, il servizio di ristoro offerto dai tanti sponsor che supportano la manifestazione. Da segnalare il patrocinio alla manifestazione della regione Molise, con la presenza il 9 settembre dell’assessore allo Sport Vincenzo Niro, e la presenza delle telecamere di Sky che riprenderanno l'intera manifestazione che verrà pro e riproposta il 22 settembre a partire dalle ore 21.

Tra gli atleti locali che parteciperanno alla manifestazione, tra amatori e professionisti, Saverio Celebre, Maria Pia Manes e il fortissimo Jonathan Ciavattella.