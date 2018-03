Inizia la fase ad orologio: l'Airino incontra ancora il Nuovo Basket Aquilano

TERMOLI. Terminata la fase di "qualificazione" (in quinta posizione a quota 28 punti) con le gare di andata e ritorno, l'Italiangas Airino Basket Termoli inizierà la fase "ad orologio".

Secondo il regolamento, ogni squadra in questa fase dovrà disputare 6 partite, di cui 3 in casa contro le squadre che seguono in classifica e 3 fuori casa contro le squadre che precedono in classifica. Al termine della fase ad orologio sarà stilata la classifica finale per la fase dei playoff.

Quest'ultima terrà conto dei punti conquistati sia nella fase di qualificazione, sia della fase a orologio. Il calendario della fase Orologio parte subito con una prima giornata di grande interesse, dove tutte le squadre saranno impegnate in avvincenti scontri diretti.

L'Italiangas, dopo solo 7 giorni ed a campi invertiti, incontra di nuovo il Nuovo Basket Aquilano, per l'assalto al 4° posto in classifica. La capolista Magic Chieti difenderà il primo posto nell'incontro casalingo contro il Vasto Basket, così come la gara tra Basketball Teramo e Pescara Bk deciderà chi resterà al palo ultima in classifica.

Le altre gare in programma sono: Silvi (3^) contro Tasp (6^), e le gare decisive per la corsa agli ultimi due posti liberi per i play-off: Torre Spes (7^) contro Pineto (8^) e Mosciano (9^) contro Campli (10^).

Questi comunque gli incontri in programma con orari e campi per la prima giornata di questa seconda fase denominata appunto a orologio: ASD BASKET BALLTERAMO-ASS. S. DIL. PESCARA BASKET Sab 03/03/2018 21:00 Palasport San Nicolò a Tordino - Fraz. San Nicolò a Tordino - TERAMO - (TERAMO) POL. OLIMPIA MOSCIANO A.S.D.-Nova Campli Basket Sab 03/03/2018 18:00 Palasport Comunale - Via Terracini - MOSCIANO SANT'ANGELO - (TERAMO) G.S. DIL. TORRE SPES - A.DIL. NUOVO PINETO BASKET Sab 03/03/2018 18:00 PALESTRA - Via degli Alpini - TORRE DE' PASSERI - (PESCARA) ASD NUOVO BASKET AQUILANO - AIRINO BASKET ASD Dom 04/03/2018 18:00 PalaAngeli Sc Mb L'aquila - Via Antonetti P C. Sant'Elia 1 - L'AQUILA - (L'AQUILA) ASS. DIL.PALLACANESTRO SILVI- Teramo a Spicchi Sab 03/03/2018 19:00 PALASPORT - Viale Po, Contrada Piomba - SILVI - (TERAMO) ASS.DIL.MAGIC BASKET CHIETI -A.S.DIL. VASTO BASKET Dom 04/03/2018 18:00 PALESTRA PIANA VINCOLATO - Via Madonna Della Vittoria - CHIETI - (CHIETI).

Tornando alla nostra squadra, domenica scorsa, proprio contro il Nuovo Basket Aquilano, c'è stata una vittoria rotondissima dove si sono sfiorati i 100 punti, ma siamo certi che domani sarà tutt'altra cosa: gli aquilani recupereranno alcuni infortunati eccellenti che a Termoli volutamente, visto che la classifica era già chiara, sono stati lasciati a casa e sarà così una partita dura, ma sicuramente alla portata dei nostri se essi giocheranno come sanno fare.

In questa fase a orologio bisogna ottenere punti buoni per migliorare la classifica per i play off e stando ai risultati ultimi questo è possibile, ma per farlo la squadra in campo deve essere gruppo; questa cosa negli ultimi tempi è migliorata parecchio, ma capita che ogni tanto in campo stesso se ne dimenticano.

E' matematico che fare gruppo porta anche il risultato positivo. Basta poco, che ce vo'...diceva un noto comico.