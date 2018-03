L'Airino maramaldeggia all'Aquila e sfiora il centone

TERMOLI. Casa o trasferta, per l’Airino non c’è differenza. In sette giorni al Nuovo Basket Aquilano l'Italiangas Airino Basket Termoli ha rifilato 192 punti. Oggi ad un certo punto al quarto periodo mancavano 3 minuti alla fine tutti ci speravamo nel risultato a tripla cifra cioè 100 punti, ci siamo fermati a 99, ma questo non inficia il fatto che anche stasera come sette giorni fa nell'ultima partita della regular season, alla prima della fase a orologio, la squadra termolese ha giocato gran basket sempre in vantaggio arrivando anche ad un massimo distacco di 24 punti dalla squadra dei coach Stampa e Tedeschini.

Meglio di così non poteva iniziare questa seconda fase l'Airino Termoli in una giornata di elezioni politiche, la Del Vecchio Band's ha raggiunto il quorum e può governare nel modo migliore e piazzare un buon posto per i play-off.

Grande Ahmed con i suoi tanti recuperi sotto canestro ha messo a segno anche 29 punti, top scorer della serata, ma bene anche Suriano con 20 punti, il Lituano Kelmelis sempre più inserito negli schemi di Del Vecchio 13 punti per lui, prolifico anche il giovane Oriente con 11 punti e il solito De Gregorio 12.

Riconosciamo agli Aquilani l'attenuante delle numerose assenze anche oggi, ma forse si sono fatti sorprendere da troppo nervosismo e contestando di continuo le decisioni arbitrali che hanno poi portato a due falli antisportivi per Di Carmine che hanno mandato negli spogliatoi Antonini come pure a Di Biase. Adesso tutti al PalaSabetta domenica prossima contro il Torre de' Passeri Spes, intanto con questa vittoria di oggi abbiamo raggiunto gli Aquilani a 30 punti.

Ringraziamo la splendida diretta Facebook del Nuovo Basket Aquilano che abbiamo condiviso su Termolionline e messo a disposizione dei nostri lettori e tifosi dell'Airino.





IL TABELLINO

Serie C Silver: Nuovo Basket Aquilano - Italiangas 78-99

Parziali: 24-35, 37-52, 64-81, 78-99

Arbitri: De Ascents è Martini

L'Aquila: Amoroso, D'Ippolito 1, Caldarelli ne, Nardecchia ne, Santucci, Ciuffini 14, Fatigati 4, Antonini G. 2, Di Biase 24, Di Carmine 15, Anderson 18, Foresta ne. Coach: Stampa, Tedeschini.

Italiangas: Marinaro 7, Oriente 11, De Gregorio 12, Di Lembo M. 7, Celenza, Kelmelis 13, Benaduce ne, Suriano 20, Ahmed 29, Colasurdo. Coach: Del Vecchio, Di Lembo G.

Note: totale falli Italiangas 18, totale falli L'Aquila 20 (di cui antisportivo ad Antonini, Tecnico a Antonini, Di Biase e due a Di Carmine)