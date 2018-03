"Airino Rosa", doppia intervista alle cestiste Sara Chiaramonte e Maria Letizia Cocomazzi

TERMOLI. Una serie di interviste alle ragazze della società Airino Basket che partecipano al campionato under 18 in Abruzzo (poiché in Molise non si disputa il campionato femminile) con lo scopo di incentivare quante più ragazze ad avvicinarsi alla Pallacanestro. Le interviste saranno pubblicate ogni martedì sulla pagina Facebook dell'Airino Basket.

Per questa nuova rubrica dal titolo "Airino Rosa", le prime atlete che hanno avuto il coraggio e la bravura di raccontarsi sono Sara Chiaramonte e Maria Letizia Cocomazzi.

( legenda :M.L.=Maria Letizia; S=Sara; E=Entrambe).

🏀Nome e Cognome

M.L.: Maria Letizia Cocomazzi

S: Sara Chiaromonte

🏀Data di Nascita

M.L.: 02/08/1999

S: 12/07/2001

🏀Da quanto tempo giochi a basket?

M.L.: Da 7 anni

S: Da poco tempo. 6 mesi.

🏀Come ti sei avvicinata a questo sport? Cosa o chi ti ha spinto a sceglierlo?

M.L.: Io fin da piccola mi sono avvicinata al basket. Lo devo a mio padre che era appassionato di questo sport e l' ha trasmessa anche a me.

S: Io ho incontrato il basket da poco tempo grazie alle mie amiche che già lo praticano.

🏀Come è il rapporto con le compagne di squadra e con allenatori/allenatrici?

M.L.: Ho un buon rapporto con tutti. Trascorrendoci 3/4 pomeriggi a settimana più partita e eventuale trasferta, la considero una seconda famiglia.

S: Ho un buon rapporto con tutti. Anche se sono arrivata da poco, quando sto in palestra mi sento bene e mi diverto.

🏀Quale campionato state disputando? E come sta andando la stagione?

E: Siamo iscritte al campionato under 18 in Abruzzo. Con alti e bassi proviamo a giocare contro tutte le squadre. Non è facile visto che è una squadra dove ci sono molte ragazze con meno di 14 anni e che il livello è sicuramente ottimo. Noi però ci proviamo.

🏀C'è un momento della pallacanestro fino ad ora a cui siete legate?

M.L.: Io ricordo con particolare piacere ed entusiasmo un camp fatto nell'estate 2016 in cui ho potuto vedere due atlete che guocano ai massimi livelli di basket femminile: Pecoraro e Sottana.

S: Io, avendo iniziato da poco, non ho ancora un evento a cui sono particolarmente legata. Spero, però, di poterlo raccontare ben presto.

🏀Cosa ti aspetti da basket in futuro?

M.L.: Per quanto mi riguarda, visto che il mio obiettivo è entrare nel corpo dei Carabinieri, mi piacerebbe poter giocare con la squadra dell'Accademia.

S: Continuare a giocare. Magari anche dopo la fine delle scuole superiori.

🏀Il basket è uno sport. Per di più uno sport di squadra. Quali sono, secondo te, i vantaggi e gli svantaggi?

M.L.: Per me non ci sono svantaggi. Al contrario, il basket mi ha aiutato ad aprirmi e a cacciare carattere mentre prima ero molto timida.

S: Dal mio punto di vista è importante soprattutto per conoscere nuove persone e condividerci insieme delle esperienze.

🏀Ancora oggi, troppo spesso, si sente dire che il basket è uno sport poco adatto alle ragazze. È probabile che anche per questo motivo, il basket femminile non riesca a fare passi in avanti. Cosa ne pensate in merito?

E: Tutti gli sport sono per tutti. Maschi e femmine. Se ad una persona piace un determinato sport, perché devi rinunciare a praticarlo? Perché chiudersi in queste idee?

🏀Seguite il basket? Se si cosa in particolare? E avete qualche giocatore/giocatrice a cui vi ispirate?

M.L.: Si. In particolare seguo NBA e WNBA. Come idoli sportivi ho Kobe Bryant per l'NBA. Per quanto riguarda le donne guardo con particolare interesse a Giorgia Sottana e Elena Delle Donne.

S: Io ho scoperto il basket poco fa. Sono, dunque, ancora "in fase di studio". Anche qui mi riservo di darvi una risposta alla prossima occasione.

🏀Ok. Ultima Domanda. Giovedì 8 Marzo giocherete contro Yale Pescara U18. Propositi?

E: Andiamo li con la voglia di fare una buona partita. Non è semplice come tutte le partite del campionato, ma noi ci proviamo.