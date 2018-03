Palla a due al PalaSabetta: sabato l'Airino ospita la Torre De Passeri

TERMOLI. Dopo aver vinto nella prima gara di andata della fase ad orologio contro il Nuovo Basket Aquilano con il punteggio di 78-99, i ragazzi di coach Del Vecchio ospitano nella serata di Sabato 10/03 sul parquet casalingo la 7^ classificata Torre De Passeri.

Squadra, quest'ultima, incontrata nella penultima giornata di Ritorno della Fase di Qualificazione, capace di sgambettare la compagine gialloblu con una vittoria di 2 punti, negandole, di fatto, la possibilità di concludere la prima fase in 4^ posizione.

Match, dunque, da non sottovalutare assolutamente e importante per la conquista di ulteriori 2 punti. Ricordiamo infatti che i punti conquistati nella Fase ad Orologio si andranno a sommare a quelli della precedente Fase di Qualificazione per la formazione della classifica che comporrà la griglia dei playoff.

Il coach in seconda, Pino Di Lembo, ci delinea un quadro più chiaro e semplificativo di questa seconda fase della stagione che è appunto denominata Fase ad Orologio.

Campionato Serie C Silver Abruzzo-Molise 2017-2018 Fase ad Orologio - 2^ Giornata di Andata: posizionatasi in 5^ posizione al termine della fase di Qualificazione (composta da andata e ritorno), l'Airino è ora immersa nella Fase ad Orologio. Secondo il regolamento, come già spiegato in precedenza, la squadra termolese deve affrontare in trasferta le 3 squadre che la precedono in classifica e in casa le 3 squadre che la seguono in classifica. Anche la fase ad orologio è divisa in Andata e Ritorno. Nell'ordine, le partite saranno le seguenti:

Andata - Nuovo Basket Aquilano (4^) (trasferta) - Torre De Passeri (7^) (casa) - Pallacanestro Silvi (3^) (trasferta)

Ritorno - Pineto Basket (8^) (casa) - Teramo a Spicchi (6^) (casa) - Vasto (2^) (trasferta).

Appuntamento Sabato 10 Marzo ore 20.00 al PalaSabetta (Via Ischia, Termoli).