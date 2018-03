Il filotto magnifico dell'Airino Basket Termoli

TERMOLI. Per la terza volta l'Italiangas Airino Basket Termoli sfiora l'impresa di chiudere in tripla cifra l'incontro: domenica scorsa a 99, ieri sera a 97. Fatto certo che la squadra in questa fase a orologio sta volando con i suoi ragazzi.

Ieri due di loro si sono distinti e non poco contro la Torre Spes, che ricordiamocelo nella regular season all'ultimo turno con la sconfitta che ci ha inflitto ci ha impedito di raggiungere una posizione migliore per la disputa della fase bis.

Ieri sera la squadra termolese si è presa una discreta rivincita distaccando e seppellendo sotto una gragnola di canestri gli avversai abruzzesi, 97-68: 29 punti di distacco.

Tutti bravi, ma due su tutti, Suriano con 21 punti e addirittura Ahmed con 27, dimostrando che chi lo ha voluto a Termoli non si sbagliava affatto, come non si sbagliava nemmeno chi ha creduto nelle qualità fisiche e tecniche del giovanissimo Lettone Kelmelis che ha chiuso in doppia cifra a 10.

Ma come dicevamo, è proprio la squadra intera che sta volando e quella della prima fase della stagione ora è solo un brutto ricordo, se continuerà su questo trend si preannunciano tempi felici.

Sempre sostenuti da un pubblico eccezionale e grande anche l'interesse che i tecnici con la giusta misura stanno avendo nell' inserimento delle giovani promesse come Benaduce, Madera e lo stesso Kelmelis, Oriente che sono la carta vincente in più.