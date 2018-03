Trasferta abruzzese per l'Airino, questa sera la sfida contro la bestia nera Silvi

TERMOLI. Questa sera, palla a due alle ore 21.15 al Palapiombi di Silvi con il terzo e impegnativo incontro della fase a orologio della serie C Silver per l'Italiangas Airino Basket Termoli.

Una gara contro la bestia nera dei termolesi, l'unica squadra che i nostri ragazzi hanno mostrato di patire, ma l'Airino, che sta viaggiando spedito a mille nelle ultime tre partite e neanche contro squadre di fascia minore, non abbasserà di certo la guardia.

La gara di stasera non sarà di certo una passeggiata di salute, ma l'Airino di oggi ci ispira fiducia e ci fa essere ottimisti per il confronto in terra abruzzese. Del resto, il diavolo non è poi così brutto come viene dipinto!

In bocca al lupo, ragazzi!