Basket in carrozzina, la Fly Sport torna alla vittoria

TERMOLI. Torna il sorriso in casa Fly Sport Inail Molise. La trasferta di Barletta, infatti, ha permesso a capitan Giuseppe Maurizio e compagni di incamerare altri due punti, seppur contro l’ultima della classe, e di riportare un po’ di tranquillità in casa Fly. Una bella partita da parte dei cestisti termolesi che hanno fatto valere sul campo tutta la loro esperienza e la loro voglia di rompere il lungo digiuno di vittorie.

Malgrado, dunque, la cronica assenza per squalifica dell’intero reparto dei pivot titolari, i ragazzi del tecnico Gabriele Pasciullo sono stati artefici di una gara attenta e ben studiata in fase preparatoria. Da sottolineare l’ottimo match dei cestisti molisani in fase di attacco, attacco che ha di fatto bloccato gli avversari nella loro metà campo.

Alla fine del campionato mancano quattro giornate e l’obiettivo della Fly, in questa ultima fase della stagione, è quello di togliersi qualche altra soddisfazione per incrementare ulteriormente il quadro dei punti fatti.