Gara infrasettimanale per l'Airino basket, questa sera la sfida in casa contro il Nuovo Pineto

TERMOLI. Dal 17 dicembre al 17 marzo, in tredici gare, delle quali tre nella fase ad orologio, undici vittorie e due sole sconfitte dicono tutto o quasi dell'Airino Italiangas. Delle due seratacce, quella della "regular" vissuta a Torre de' Passeri è maturata in modo a dir poco fantascientifico e il sacrosanto "mea culpa" non cancella il fatto che è stata una di quelle situazioni che si verificano una volta su cento, con rimonte inspiegabilmente concesse agli avversari.

Diverso invece il discorso per l'ultima, quella subita sabato 17 marzo a Silvi contro una squadra di ben altra caratura e che quindi poteva starci, anche se fa sempre male. La squadra è ottima quarta dietro Chieti, Silvi e Vasto ed è matematicamente nei Play Off. Vi accederanno otto formazioni e Termoli è irraggiungibile per l'attuale settima, proprio la Torre Spes (32 punti contro 20), giacché restano da giocare solo tre partite.

Dunque il momento è propizio per crescere in quanto a meccanismi di gioco e forma, in modo da presentarsi nelle migliori condizioni possibili, fermo restando che le vittorie sono sempre il carburante ideale. Il coach Del Vecchio e il vice Di Lembo lavorano già inevitabilmente in funzione della fase successiva e sarà interessante vedere cosa proporranno, vista la duttilità tattica e la efficace capacità di organizzazione mostrate fino ad ora.

Da qui alla fine del torneo il pubblico dovrà' essere sempre quello delle grandi occasioni, dunque avanti tutta.