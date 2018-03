Basket in carrozzina, la Fly Sport Inail ospita la capolista Rieti

TERMOLI. Sabato ore 17.00 il PalaSabetta torna ad ospitare una partita della Fly Sport Inail Molise. A scendere sul parquet termolese sarà il quintetto della capolista ed imbattuta Rieti del termolese Andrea Brandimarte e della campobassana Lorenza Ziccardi.

Una partita decisamente in salita per i cestisti molisani soprattutto in chiave di organico visto che per qualche turno saranno sprovvisti dell’intero reparto dei pivot titolari.

La Fly Sport potrà contare su tutti gli effettivi del roster e sulla voglia di concludere la stagione nel migliore dei modi. Dall’altra parte sotto canestro ci sarà il Rieti che giungerà in Molise con il preciso intento di continuare la striscia positiva di risultati e di vittorie per tentare di chiudere la stagione con zero partite perse.

 Nel campionato nazionale giovanile i Giovani e Tenaci di Andrea Brandimarte osserveranno un turno di riposo.