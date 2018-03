TERMOLI. Vince e cancella la sconfitta di Silvi la squadra termolese: però due arbitri, secondo noi non ancora all'altezza di dirigere gare di questa categoria, hanno rischiato di rovinare tutto per delle decisioni davvero incomprensibili come quella di espellere il lettone Kelmelis che oltre ad aver subito un brutto fallo da un avversario che voleva anche aver ragione, alle rimostranze anche motivate del giovane termolese per tutta risposta è stato cacciato da uno dei due arbitri, ma poi oltre a questo hanno perso nel finale il controllo della gara stessa . Per fortuna i nostri, che in quel momento erano passati da un rassicurante più 21 a un meno rassicurante più 4, con tanto orgoglio e carattere hanno poi fatto tornare tutto alla normalità a più 22 il distacco e sancire la vittoria dei ragazzi di Del Vecchio - Di Lembo . La gioia della vittoria meritatissima , anche contro le contrarietà arbitrali , non deve far dimenticare i bruttissimi primi dieci minuti quando la squadra è entrata in campo spaesata quasi assente: i ragazzi perdevano palloni facili e dopo solo 5 minuti gli ospiti erano in vantaggio per 15 - 2; poi nel finale di quarto si è registrato un tiepido risveglio che si è concretizzato dal secondo quarto in poi: lì è salito in cattedra uno esaltante Kelmelis che ha fatto 20 punti e ha salvato in difesa attacchi pericolosi degli ospiti.



Uno su tutti è stato osannato dal pubblico come se fosse stata una bomba da 3 punti, ma poi ci hanno pensato gli arbitri a fermarlo non certo gli avversari; adesso uno che gioca così bene, non lo avremo la prossima gara e speriamo solo per la prossima, ma la società termolese che da diversi anni è sempre protagonista in questo campionato dove lei è una Cenerentola, deve comunque battere i pugni sul tavolo della lega abruzzese perché altrimenti se si continua così con figli e figliastri non si va da nessuna parte. Già questo tipo di programmazione del campionato ha suscitato in passato diverse polemiche, se continuiamo con queste sterili storie di campanilismo Abruzzo contro Molise e viceversa non si va da nessuna parte e poi la questione arbitri, noi solitamente soprattutto nel Basket mai abbiamo avuto da ridire sul loro operato, ma oggi anche noi non possiamo non censurare l'operato dei direttori di gara che stavano minando la tranquilla partita di campionato tra il Termoli e Pineto. Tutto è bene quel che finisce bene, ora in attesa dei play off comunque già acquisiti matematicamente, bisognerà affinare ancor di più la condizione in vista degli spareggi promozione e la prossima gara sarà il 4 aprile al PalaSabetta alle 20.30 contro il Teramo a Spicchi. Ringraziamo Antonio Adip per le foto della gara.

Serie C Silver : Italiangas - Pineto 87-65 (Parziali: 14-19, 41-26, 60-50, 87-65)

Arbitri: De Ascentiis e Pratola

Italiangas: Marinaro ne, Madera ne, Oriente 10, De Gregorio 16, Di Lembo M. 9, Celenza ne, Kelmelis 20, Benaduce 2, Suriano 18, Tedeschi ne, Ahmed 7, Colasurdo 5. Coach: Del Vecchio, Di Lembo G.

Pineto: Manco 3, Pallini 6, Pira 14, Pavone 23, Di Francesco 6, Blasonetti ne, Timperi 4, Sacchini, Gigliotti, Simonella 9 Coach: Torrieri

Note: totale falli Italiangas 14(di cui antisportivo Ahmed è espulsione a Kelmelis), totale falli Pineto 20(di cui antisportivo a Sacchini , uscito per falli Pira)