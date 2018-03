TERMOLI. Quarta giornata di ritorno del campionato di serie B – girone C di Basket in Carrozzina, incontro al PalaSabetta ieri pomeriggio.

Quasi un testa coda tra la nostra rappresentante Fly Sport Inail Molise, penultima in classifica, e la Npic Rieti prima.

La squadra reatina tra le altre cose schiera due giocatori che hanno nelle vene sangue termolese o quantomeno molisano, sono Andrea Brandimarte lo scorso anno a Giulianova e Lorena Ziccardi che invece ha giocato la scorsa stagione con la Fly Sport ed è anche stata convocata per una rappresentativa azzurra.

Per la cronaca il Rieti ha battuto il Termoli 49-32 ma alla fine il divario non si è notato se non dal fatto che i reatini sono stati precisissimi a canestro più dei termolesi.

La squadra ha qualche problematica di organico rispetto allo scorso anno, ma l'importante è non far morire questa realtà e vederli in campo sempre e comunque perché è sempre bello apprezzare e applaudire questi ragazzi.