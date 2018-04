Penultima gara della fase ad orologio, questa sera al PalaSabetta arriva la Teramo a Spicchi

TERMOLI. Due gare al termine della fase ad orologio, due partite per confermare la quarta posizione dopo una lunga rincorsa e 12 vittorie nelle ultime 14 gare, e per mantenere una imbattibilità casalinga in questo 2018. Questo è il leitmotiv di questa sera alle ore 20.30 al PalaSabetta. Gli avversari in questa ultima gara casalinga prima dei playoff è la Teramo a Spicchi di coach Stirpe, squadra di grande esperienza con Comignani e Bartolini, senza dimenticare Wu, Di Sante, Neri, Schiavoni e Del Zoppo da anni protagonisti in questo campionato, ai quali si è aggiunto Ciccorelli per sostituire l'infortunato Piccinini ed il giovane Nardi. Un vero spareggio tra le due squadre, che insieme a L'Aquila si contendono la quarta posizione, ed il vantaggio del campo nel primo turno di playoff.

Questo è un altro dei motivi per riempire il palazzetto, quindi vi aspettiamo numerosi sugli spalti: venite a sostenere i ragazzi, abbiamo bisogno di tutti voi!!! Da Teramo, per bocca e penna di Paolo Marini responsabile comunicazione Teramo a Spicchi, sulle pagine del sito ufficiale fanno sapere: " L’ultima trasferta della fase a orologio riserva alla Teramo a Spicchi un match decisamente impegnativo.la TaSp affronta l’Airino Termoli al PalaSabetta, e tenterà di prendersi 2 dei 4 punti ancora in palio in questa parte della stagione che precede i playoff. Punti che potrebbero voler dire quarto posto e primo turno della post season col fattore campo a favore.

Per centrare l’obiettivo la formazione biancorossa dovrà riuscire ad avere la meglio di uno degli attacchi più prolifici di tutta la Serie C Silver, il terzo per la precisione. Compito tutt’altro che agevole, anche perché la formazione di coach Mike Del Vecchio, ha trovato col passare dei mesi la giusta quadratura, reintegrando da una decina di partite anche il play Massimo Di Lembo, assente dal roseto molisano nella prima parte del campionato. Inoltre, Termoli arriva a questa partita col vento in poppa, avendo vinto 12 degli ultimi 14 incontri. A dimostrazione dell’impennata di efficacia del proprio gioco fatta registrare dall’inizio del girone di ritorno".