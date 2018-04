Basket in carrozzina, la Fly Sport ospite del Lecce

TERMOLI. Trasferta proibitiva quella che attende la Fly Sport Inail Molise per la quinta giornata di ritorno sabato alle ore 17.00. Capitan Giuseppe Maurizio e compagni saranno ospiti della seconda forza del girone C della serie B nazionale, vale a dire il Lecce. Una partita ostica ed irta di difficoltà per i cestisti termolesi che, ormai come noto da diverse settimane, viaggeranno alla volta della Puglia con soli punto 1 a referto.

Il Lecce, fino a quando la matematica non decreterà la vincitrice del raggruppamento, ha tutta l’intenzione di continuare la rincorsa alla capolista Rieti, restando in attesa di un passo falso dei laziali. Coach Gabriele Pasciullo potrà contare su tutti i suoi uomini a referto.