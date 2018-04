TERMOLI. Vittoria sofferta ieri sera al PalaSabetta dell’Airino Termoli contro la Teramo a Spicchi. Un avversario mai domo. Visti almeno i primi due quarti si pensava che la vittoria potesse essere meno sudata e invece è rimasta in dubbio sino alla fine e quando mancavano 3 minuti alla fine del match il tabellone addirittura li vedeva avanti di 7 punti.

Il quintetto allenato da coach Del Vecchio aveva depauperato un vantaggio cospicuo di oltre 20 punti.

A quel punto il pubblico presente pur non facendo mancare il sostegno pensava che la vittoria era sfumata, ma incredibilmente, presi letteralmente per mano dallo straordinario giovane Lettone Kelmelis, un talento nato e da Ahmed che spiccavano il volo deciso e caparbio verso questa vittoria.

Una bella iniezione di fiducia che permette sabato di andare a Vasto a giocare per cercare il terzo posto importantissimo in chiave play-off.

Dicevamo di Kelmelis, il giovane della Lettonia che oggi ha messo a segno 25 punti, un cecchino infallibile e dalla grinta invidiabile, una struttura fisica che nonostante la giovane età mette paura all'avversario.

Suoi i canestri vincenti alla fine, uno lo ha fatto addirittura dopo che lo avevano spinto a terra, guadagnando otre ai 2 punti anche due tiri liberi. Ma anche Ahmed non è che scherza con i suoi 26 punti, ci è rimasto in mente un canestro a volo d'angelo a conclusione di un'azione davvero da manuale della squadra.

Se Ahmed e Kelmelis sono super, gli altri non dobbiamo dimenticarci che sono stati tutti decisivi, a parte quell'appannamento dovuto sicuramente a stanchezza più fisica che mentale, altrimenti non ci sarebbe stata quella reazione rabbiosa finale che ha portato i due punti. Ottimo in questo il lavoro mentale del coaching staff Del Vecchio-Di Lembo.

Ora tutti a Vasto sabato 7 aprile.

Analisi e tabellini della partita di Basket serie C Silver fase a orologio:

Italiangas-Tasp 93-89 (Parziali: 28-20, 50-39, 68-61, 93-89)

Arbitri: Giambuzzi e Pisetta

Italiangas: Marinaro 9, Madera ne, Oriente, De Gregorio 10, Di Lembo M. 7, Celenza ne, Kelmelis 25, Benaduce ne, Suriano 14, Tedeschi ne, Ahmed 26, Colasurdo 2. Coach: Del Vecchio, Di Lembo G.

Tasp: Del Zoppo, Wu 4, Di Sante 4, Bartolini 12, Neri 19, Schiavoni 11, Scortica 8, Ciccorelli 8, Nardi 9, Comignani 12, Top ne.Coach: Stirpe, Di Carlo

Note: totale falli Italiangas 17 (di cui antisportivo Di Lembo e tecnico a Suriano ), totale falli Tasp 25(usciti per falli Ciccorelli e Schiavoni)

