Ultima gara della fase ad orologio, questa sera la Vasto Basket ospita l'Airino Termoli

TERMOLI. Questa sera alleore 20.30 al Pala BCC di Vasto si gioca l’ultima partita della fase a orologio del campionato di serie C Silver e per l'Italiangas Airino Basket Termoli non poteva esserci miglior conclusione se non il derby con gli abruzzesi della BBC Vasto. Non ci poteva essere dunque un finale più intrigante e allo stesso tempo difficile per la formazione di coach Del Vecchio nel derby valido come ultima giornata della “fase ad orologio”.

Nessuno dimentica il rammarico che provammo nella gara di andata della regular season a Vasto quando per i primi due quarti eravamo totalmente in balia degli abruzzesi, ma poi nel terzo e quarto periodo , ribaltammo tutto a nostro favore chiudendo il Vasto nella propria metà campo e solo per un banale errore su due tiri liberi riuscimmo a perdere per 3 punti 62 -59, una sconfitta che brucia ancora, riscattata però poi alla grande nella partita di ritorno al PalaSabetta con una grandissima prestazione per 85 - 80.

Quindi questa sera ci sarà “la bella” tutta da gustare: i vastesi dalla sconfitta contro il Termoli hanno cominciato a perdere qualche certezza e la leadership in classifica a discapito del Magic Chieti , ma non vogliono perdere per mantenere il secondo posto per i play off. Un match tutto da gustare vista la qualità dei “cugini” rivali, guidati da coach Gesmundo che può contare sull’esperienza di Di Pierro e sugli ormai ben noti Oluic, Di Tizio, Pace, Marino.

Vista anche la vicinanza delle due cittadine ci aspettiamo anche in questa occasione un mini esodo di tifoseria termolese per sostenere i nostri ragazzi: una vittoria a Vasto oltreché prestigiosa , sicuramente sarebbe una bella iniezione di fiducia per i play off che purtroppo a differenza degli scorsi anni, non ci vedono partire come super favoriti; ma che questo, visto come sono andati i finali degli scorsi anni, sia un segnale positivo?

Intanto da Vasto fanno sapere che ci aspettano agguerriti e decisi a vincere per la seconda piazza da tenere stretta in vista dei play off e poi perché con il Termoli è anche una questione di prestigio, come è stato detto in una intervista al sito Vasport.itdal giocatore rivelazione della BCC Vasto, Andrea Marino, assoluto protagonista undici giorni fa nella pesante vittoria sul Silvi vestendo i panni del top scorer con 23 punti a referto. Anche noi possiamo mostrare un autentico campioncino come Arminas Kelmelis che solo mercoledì scorso contro la Tasp ha messo a segno 25 punti, per non parlare poi del gallese Ahmed che ne ha segnati 26.

Marino quindi afferma: "Aggrediamo Termoli e blindiamo il secondo posto”, però lo stesso Marino ricorda: "Dobbiamo fin da subito andare avanti con il punteggio e senza distrarsi nel finale come è successo a Termoli quando perdemmo 85 -80”.

Tecnicamente hanno più possibilità i termolesi con una vittoria di agganciare il Silvi al terzo posto che non il Vasto perdendo di essere raggiunto dallo stesso Silvi che se la vedrà nella tana del Magic Chieti. Poi tutto è possibile…