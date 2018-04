VASTO. Nell'ultima gara della fase ad orologio la Vasto Basket supera i cugini molisani dell' Airino Termoli dopo una partita ben giocata, ma sofferta nel finale.



La partenza dei padroni di casa è subito positiva, dopo il primo quarto biancorossi avanti 14-9. Nel secondo quarto i ragazzi di coach Gesmundo gestiscono il vantaggio con la frazione che va in archivio sul 31-25. Nel terzo quarto l'andamento della gara non cambia, i locali chiudono in vantaggio sul risultato di + 11, ovvero 47-36. Negli ultimi 10 minuti viene fuori l'orgoglio e la determinazione dei molisani che si fanno sotto mettendo paura alla Vasto Basket. I termolesi accorciano le distanze nel finale portandosi fino a - 3, ma non basta per evitare la sconfitta.

I biancorossi si impongono per 65-62 dopo un ultimo quarto giocato in maniera eccellente dagli ospiti. Con questa vittoria la Vasto Basket chiude al secondo posto la fase ad orologio, raggiungendo il primo obiettivo stagionale ed ora testa ai play-off.

Soddisfatta la dirigenza biancorossa per questo risultato ed a fine gara ha affermato: "Questo primo traguardo lo dedichiamo a tutti voi che non ci avete mai abbandonato neanche nei momenti più difficili. Lo dedichiamo al nostro allenatore ed a questi splendidi ragazzi."

VASTO BASKET- AIRINO TERMOLI: 65-62 (14-9/ 31-25/ 47-36)



VASTO BASKET: Paggi 4, Pace 9, Flocco 0, De Guglielmo ne, Dipierro 18, Marino 0, Di Tizio 20, Di Rosso ne, Ierbs 2, Oluic 12, Peluso ne, De Lellis ne. Coach: Gesmundo.

AIRINO TERMOLI: Marinaro 17, Madera ne, Oriente 2, De Gregorio 8, Di Lembo 8, Celenza ne, Kelmelis 4, Benaduce ne, Suriano 6, Tedeschi ne, Ahmed 14, Colasurdo 0. Coach: Del Vecchio.